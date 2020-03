Director OMS: "Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia"

Agencia EFE

13.03.2020

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó hoy que Europa "se ha convertido en el epicentro de la pandemia" de COVID-19, cuando la cifra de fallecidos por el coronavirus ha superado la barrera de los 5.000.

"Europe has now become the epicenter of the #COVID19 pandemic, with more reported cases and deaths than the rest of the world combined, apart from #China.



More cases are now being reported every day than were reported in at the height of its epidemic"-@DrTedros #coronavirus