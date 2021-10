"Disfrutaré esto": indignación por adolescente que se grabó golpeando a su perro

24Horas.cl Tvn

27.10.2021

Indignación provocó un adolescente argentino de 16 años que se grabó golpeando a su perro, en dos videos que él mismo subió a redes sociales.

En uno de los registros, el agresor expresa "voy a disfrutar esto", para posteriormente lanzar a la mascota contra un sillón y golpearla.

Luego de que los videos se viralizaran y causaran múltiples críticas en contra del adolescente, él posteó un mensaje indicando que "soy menor de edad" e indicando que "aunque logren hacer algo (lo dudo), no pasaré ni un cuarto ahí de la condena original. Y si me vienen a hablar de un psiquiátrico, estaría ahí de paso. Como mucho un mes o dos con suerte. Eso realmente no me importa".

Posteriormente, continuó burlándose al indicar que "para su hermosa noticia, estoy acá. Libre, feliz, sano y con todas mis redes" y amenazó con que "hagan lo que hagan voy a seguir (...) ¿Más videos quieren? Tengo muchos que no vieron. ¿Se piensan que sólo fue con perros?", agregó, junto con una imagen de un gato.

Según consigna TN , integrantes de la organización "Abrigo animal San Roque" pudieron rescatar al perro agredido y se encuentra a salvo. Para el domingo convocaron una marcha en el sector donde ocurrió el maltrato.

Luego de que además realizaran la denuncia en la policía, el caso fue judicializado y les otorgaron la custodia de la mascota, a quien llevarían a un veterinario. En tanto, las redes del adolescente fueron cerradas.