"Disparar a la mayor cantidad de mexicanos posibles": Revelan confesión de principal sospechoso en tiroteo que enluta a Texas

04.08.2019

Este sábado un masivo tiroteo vuelve a enlutar a Estados Unidos, en un hecho que se registró en El Paso, Texas.

Informaciones preeliminares detallaban que el atentado habría tenido motivos racistas, ya que ocurrió en un supermercado de la cadena Walmart ubicado en una zona donde vive una gran cantidad de inmigrantes latinos, principalmente mexicanos.

Y con el correr de las horas, la hipotesis del móvil racista del tiroteo comienza a tomar forma, luego que el medio ABC News diera a conocer una escalofriante confesión realizada por Patrick Crusius, joven de 21 años que fue detenido como el principal sospechoso del hecho.

#BREAKING The shooter in El Paso told investigators that he wanted to shoot "as many Mexicans as possible": ABC — Guy Elster (@guyelster) August 4, 2019

"Quería disparar a la mayor cantidad posible de mexicanos", señaló la cadena de televisión según fuentes desde el propio Departamento de Policía de El Paso.

Cabe señalar que el sargento del ya mencionado Departamento de Policía, Robert Gómez, aseguró que el principal sospechoso fue "detenido sin incidentes". Además, se consignó que en el lugar se encontró un rifle de asalto similar a un AK-47.

Hasta ahora, habría 20 fallecidos y una docena de heridos.

Videos captan momentos en que ocurrió tiroteo dentro de centro comercial en Estados Unidos

Un tiroteo ocurrió durante la tarde de este sábado al interior de un local Walmart del Cielo Vista Mall, en la ciudad estadounidense de El Paso.

De acuerdo a reportes policiales, hay un sospechoso detenido y múltiples víctimas fatales, aunque debido a que el procedimiento sigue en curso, no se tiene certeza aún del número de fallecidos.

Durante el desarrollo de la tragedia, en las redes sociales comenzaron a aparecer videos de sobrevivientes a la misma, escondiéndose de los disparos e ilustrando los difíciles momentos que se vivieron al interior del centro comercial.

Advertencia: Las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd — Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019