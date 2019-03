Distribuidor que vendió armas al atacante de Christchurch rechaza su responsabilidad

"No percibimos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas", afirmó el vendedor.

Agencia AFP

18.03.2019

El comerciante de armamento que vendió armas al pregunto autor del ataque contra dos mezquitas de Nueva Zelanda dijo este lunes que no se sentía responsable por la muerte de los 50 fieles que fueron asesinados.

David Tipple, gerente de Gun City, confirmó que vendió cuatro armas de fuego y munición al presunto atacante, Brenton Tarrant.

"No percibimos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas", dijo Tipple en una rueda de prensa en Christchurch.

Tipple se negó a responder a las preguntas directas sobre el uso de armas de fuego adquiridas en su tienda y dijo que no era momento de un debate sobre las armas.

Al ser preguntado si tenía algún sentimiento de responsabilidad, Tipple respondió: "No".

El comerciante aseguró que seguirá vendiendo armas a cualquier persona con la misma autorización que el atacante, y consideró que es responsabilidad de la policía revisar las solicitudes al respecto.

Según los últimos datos disponibles, la policía aprobó el 99,6% de las casi 45.000 solicitudes que hubo en 2017, cuando Tarrant recibió su licencia.

No obstante, Tipple añadió que el arma semiautomática de tipo militar (MSSA) que se ve en los videos retransmitidos en directo por el atacante en el momento de los hechos no procede de su tienda.

"No le vendimos el rifle usado en el incidente. Vi el video, vi el rifle y estoy seguro de dónde viene --si tiene el número de serie que me imagino-- y no es de ninguna tienda afiliada a Gun City", aseguró.

Tarrant obtuvo un permiso estándar de "categoría A" en noviembre de 2017 y compró en línea cuatro armas en cuatro meses, añadió el comerciante.

Tipple rechazó que haya una avalancha de compras de armas de fuego, en un momento en que la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, afirmó que quería endurecer la legislación sobre las armas.

"Es mentira. Una cierta cantidad de personas han querido vender sus armas semiautomáticas como consecuencia del incidente", afirmó.