Donald Trump amenaza con recurrir a la Guardia Nacional ante olas de protestas en Estados Unidos

29.05.2020

Tras las olas de protestas que se han registrado en Diferentes puntos de Estados Unidos por el asesinato de un joven afroamericano a manos de la policía, el presidente Donald Trump amenazó con recurrir a la Guardia Nacional para reestablecer el orden.

El mandatario publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de mensajes respecto a la situación actual que afecta a la ciudad de Minéapolis, atacando a las autoridades locales.

En ese sentido señaló que el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, tiene "una falta total de liderazgo", calificándolo como un alcalde de izquierda radical. Por tal motivo, Trump lo amenazó escribiendo que "o pone la ciudad bajo control, o enviaré a la Guardia Nacional y haré el trabajo bien".

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

De igual forma tuvo palabras para las personas que se encuentran protestando, los cuales calificó de "matones" que están deshonrando la memoria de George Floyd, el afromericano asesinado.

Manifestantes queman una comisaría

Las protestas aumentaron después de que el fiscal del condado de Hennepin -con jurisdicción sobre Mineápolis-, Mike Freeman, compareciera este jueves para anunciar que no tiene intención, de momento, de imputar cargos ni de detener al agente responsable de la muerte de Floyd, Derek Chauvin.

"Hay otras pruebas que no respaldan un cargo penal. Necesitamos sopesar todas esas pruebas para llegar a una decisión coherente, y lo estamos haciendo lo mejor que podemos", dijo Freeman a los medios.



De poco sirvió para calmar los ánimos que el comandante de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, que ya ha despedido a Chauvin y a otros tres agentes implicados, pidiera perdón a la familia de Floyd.



Por su parte, el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, activó la Guardia Nacional -un cuerpo reservista militar-, que desplegó a medio centenar de soldados por la ciudad ante luego confirmado de una nueva noche de caos. Es la primera vez en 34 años que Minesota activa a la Guardia Nacional por protestas.



Con la caída del día, los saqueos e incendios proliferaron por la ciudad mientras miles de manifestantes se agruparon alrededor de la estación de Policía del Tercer Precinto de Mineápolis, convertida en un símbolo de la protesta por la muerte de Floyd, de acuerdo a reportes del periódico local Star Tribune.



En un momento dado, los manifestantes lograron prender fuego a la estación policial, que ardió en llamas ante el festejo de muchos, que incluso lanzaron fuegos artificiales.



En un mensaje en Twitter, la Alcaldía de Mineápolis pidió a los manifestantes que se retiraran de la zona por si "explota el edifico", en cuyo interior habría material explosivo.

We're hearing unconfirmed reports that gas lines to the Third Precinct have been cut and other explosive materials are in the building.



If you are near the building, for your safety, PLEASE RETREAT in the event the building explodes. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) May 29, 2020

La Guardia Nacional, por su parte, anunció en una serie de tuits estar lista para actuar.



"Hemos activado a más de 500 soldados en Saint Paul, Mineápolis y las comunidades cercanas. Nuestra misión es proteger la vida, preservar la propiedad y el derecho a la manifestación pacífica", dijo el cuerpo.

We have activated more than 500 soldiers to St. Paul, Minneapolis and surrounding communities. Our mission is to protect life, preserve property and the right to peacefully demonstrate. A key objective is to ensure fire departments are able to respond to calls. — MN National Guard (@MNNationalGuard) May 29, 2020

Con información de agencia EFE

