Donald Trump anuncia que pondrá fin a tratado de desarme nuclear con Rusia

21.10.2018

El gobierno estadounidense quiere salirse unilateralmente de un importante tratado de control de armas nucleares con Rusia, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump. "Vamos a poner fin al tratado y salir de él", dijo en Nevada, donde se encuentra haciendo campaña para un candidato republicano al Senado.

El mandatario acusó a Rusia de violar los términos del acuerdo. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) data de 1987 y prohíbe entre otras cosas misiles nucleares y convencionales con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros, así como sus lanzamientos. Fue firmado por los presidentes de ese entonces, el estadounidense Ronald Reagan y el ruso Mijail Gorbachov.

Al ser consultado por los periodistas sobre qué significaba en la práctica salir del tratado, Trump respondió que su Gobierno desarrollará esas armas en el caso de que Rusia y China no se sumen a un nuevo acuerdo. "Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró", dijo el multimillonario.

El 6 de noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se renuevan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Medios estadounidenses habían adelantado que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha estado presionando al mandatario para salir del acuerdo, bajo el argumento de que Rusia lo ha estado violando al desarrollar un nuevo misil crucero.

Precisamente este sábado, Bolton partió hacia Moscú, donde espera reunirse con altos funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin.

Denuncias cruzadas

Estados Unidos y Rusia se han acusado mutuamente durante mucho tiempo de violar los términos del tratado.

Washington basa sus acusaciones en los nuevos misiles de crucero rusos con el código de la OTAN SSC-8 (en ruso: 9M729), que supuestamente tienen un alcance de 2.600 kilómetros. A comienzos del mes, los 28 estados miembros de la OTAN presionaron por eso a Moscú y reclamaron al Gobierno de Vladimir Putin que presente información confiable sobre su sistema de misiles.

El presidente ruso afirma, a su vez, que desde las rampas de lanzamiento del escudo antimisiles de la OTAN en Rumania pueden lanzarse en cualquier momento misiles de crucero nucleares estadounidenses.

Los acuerdos de desarme son uno de los puntos de conflicto entre las dos potencias militares. El acuerdo más reciente y más amplio, el New START de 2010, vence en 2020. Del acuerdo ABM sobre los límites a los sistemas de defensa antimisiles Estados Unidos ya se salió en 2002.

Información: Deutsche Welle.