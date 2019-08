Donald Trump celebra en redes sociales liberación del rapero A$AP Rocky detenido en Suecia

Agencia Reuters

El rapero estadounidense A$AP Rocky y dos de sus amigos fueron liberados de custodia el viernes en Suecia a la espera de su sentencia tras un mediático juicio por acusaciones de agresión, en un hecho que fue elogiado por el presidente Donald Trump, quien se había referido ampliamente al caso.

El juez Per Lennerbrant determinó que los tres acusados podían abandonar Suecia hasta la lectura de sus veredictos el 14 de agosto, en sentencias que normalmente conllevan a un sobreseimiento o a una pena menor al tiempo ya pasado en la cárcel.

Trump dijo en Ttitter: "A$AP Rocky fue liberado de prisión y va camino a Estados Unidos desde Suecia. Fue una semana genial para Rocky. ¡Vuelve a casa pronto, A$AP!", refiriéndose a las siglas en inglés ASAP para indicar "tan pronto cuando puedas".

El diario sueco Expressen reportó que A$AP Rocky, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, se dirigió al aeropuerto para tomar un vuelo privado que lo sacara del país.

Tras el fallo del viernes, un emocionado Mayers se abrazó por largo tiempo con su abogado y sus amigos también acusados y luego salió corriendo de la sala del tribunal para abrazar a sus amigos y familiares, quienes festejaban la resolución.

