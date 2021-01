Se acaba la era Trump: deja la Casa Blanca y termina presidencia de Estados Unidos

El ahora ex mandatario valoró lo hecho en su administración en materia económica y en el control de la pandemia, remarcando que "desarrollamos una vacuna en nueve meses, y no en nueve años".

24horas tvn

20.01.2021

Donald Trump dejó este miércoles oficialmente la Casa Blanca para dirigirse a su nueva casa en el estado de Florida, poniendo fin a los cuatro años como presidente de Estados Unidos.

El ahora ex mandatario no asistirá a la ceremonia de cambio de mando e investidura de Joe Biden, siendo esta la primera vez en 150 años que la autoridad saliente no acudirá a la instancia.

La asunción de Biden al poder se hará en medio de fuertes medidas de seguridad a raíz de la pandemia y, sobre todo, para evitar posibles manifestaciones tras los serios incidentes ocurridos en el asalto al Capitolio.

⭕#AHORA24H | Donald Trump deja Washington y se va rumbo a Florida.



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf



🔺 Señal de YouTube en vivo ➡ https://t.co/f5UERWGrY1 pic.twitter.com/0U6G8Ea0wO — 24 Horas (@24HorasTVN) January 20, 2021

Durante su discurso de despedida en la Base Andrews, Trump aseguró que su gestión tuvo excelentes cifras económicas y que, a pesar de los daños del coronavirus, se recuperaron. "La bolsa está más alta que en el mejor momento antes de la pandemia", dijo.

Trump: "Siempre lucharé por ustedes. Estaré mirando" El presidente Donald Trump realizó su discurso de despedida en la Base militar Andrews, donde agradeció a su equipo de trabajo y a los estadounidenses que fue parte de este gobierno que en sus palabras "ha sido increíble bajo cualquier estándar".









Sobre la llegada de un tratamiento contra el COVID-19, expresó que durante su administración "desarrollamos una vacuna en nueve meses, y no en nueve años".

Además, destacó la labor de su gobierno en la reducción de tributación y agregó que "si les aumentan sus impuestos, se los dije".

Trump, le deseó "éxito y mucho amor" al nuevo gobierno, sin nombrar en ningún momento a su sucesor, Joe Biden, y recalcó que "tienen la base para hacer algo espectacular".