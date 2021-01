Donald Trump en su discurso de despedida: "Volveré, de alguna forma"

24Horas.cl Tvn

20.01.2021

El presidente saliente de Estados Unidos, realizó un último discurso antes de tomar rumbo hacia Florida en el avión presidencial. En la alocución evitó mencionar a Joe Biden y destacó parte de los logros de su periodo.

En medio de su despedida final, Trump remarcó "volveré de alguna forma" y destacó los logros de lo que él calificó como una "administración como ninguna otra". Recalcó que se trabajó para priorizar recortes de impuestos, el nombramiento de tres jueces de la Corte Suprema y el establecimiento de una nueva fuerza militar llamada "Fuerza Espacial".

Respecto al tema de los impuestos, y en su tono, señaló que es posible que ahora los impuestos pudiesen subir ahora que no estará al mando: "si lo hacen, se los dije", dijo el mandatario.

Le deseó lo mejor a la nueva administración, sin mencionar a Joe Biden, pero sugirió que cualquier crédito por el buen momento económico de Estados Unidos debería ser atribuido a sus decisiones.

Finalizó señalando que se viene un gran impulso económico y en sus últimas palabras recalcó: "Tenemos el mejor país del mundo. Tenemos la mejor economía del mundo".

En medio de las ceremonias oficiales en la preparación de la transferencia final de poder al presidente electo Joe Biden, el ex mandatario, Barack Obama, se dio el tiempo para felicitar al nuevo líder demócrata.

A través de un mensaje en Twitter, Obama indicó: "Felicitaciones mi amigo, presidente Joe Biden, este es tu momento".

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz