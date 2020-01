Donald Trump exige a Irán que respete las protestas: "El mundo está observándolos"

24Horas.cl TVN

El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este sábado a Irán que permita que continúen las protestas multitudinarias que comenzaron en Teherán debido al derribo de un avión ucraniano, al advertir de que no debe haber "masacres" ni "cortes de internet".

"El Gobierno de Irán debe permitir que los grupos de derechos humanos supervisen e informen sobre el terreno sobre las protestas del pueblo iraní. No puede haber otra masacre de manifestantes pacíficos, ni un corte de Internet. El mundo está observándolos", escribió Trump en Twitter.

Trump se refería así a las protestas del pasado noviembre, que estallaron a raíz de la subida del precio de la gasolina y derivaron en manifestaciones contra la República Islámica, y que dejaron al menos 304 muertos y miles de heridos, según Amnistía Internacional.

Para coartar la organización de esas protestas, el Gobierno iraní bloqueó durante seis días el acceso a internet.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.