Donald Trump irrumpe en debate vicepresidencial a través de Twitter y tilda a Harris como "una máquina de pifias"

07.10.2020

En medio del debate vicepresidencial de los candidatos al cargo en las próximas elecciones de Estados Unidos, el actual mandatario, Donald Trump, afirmó a través de su cuenta de Twitter que la aspirante demócrata, Kamala Harris, es una "máquina de pifias", mientras que alabó la performance de su vicepresidente, Mike Pence.

"¡Mike Pence lo está haciendo GENIAL! Ella es una máquina de pifias", dijo Trump en Twitter, en un gesto que demostró que está viendo el cara a cara desde la Casa Blanca, donde está confinado debido a la COVID-19.

Mike Pence is doing GREAT! She is a gaffe machine. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Por otra parte, su contendor, Joe Biden, también se pronunció en redes sociales destacando la figura de su compañera de fórmula: "Kamala Harris está mostrando al pueblo estadounidense por qué la elegí como mi compañera de fórmula. Ella es inteligente, tiene experiencia, es una luchadora probada para la clase media. Será una vicepresidenta increíble", manifestó.

.@KamalaHarris is showing the American people why I chose her as my running mate. She’s smart, she’s experienced, she’s a proven fighter for the middle class. She’ll be an incredible Vice President. — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Además, hizo frente a los dichos de Pence en cuanto a que, de llegar a la presidencia Biden, subirá los impuestos: "Permítanme ser claro: una Administración Biden-Harris no aumentará ni un centavo los impuestos a nadie que gane menos de US$400.000 al año".