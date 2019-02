Donald Trump parte hacia Vietnam para su segunda cumbre con Kim Jong Un

Agencia AFP

25.02.2019

El presidente Donald Trump partió este lunes de Washington hacia Vietnam para su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, poco después de haber llamado de nuevo a la desnuclearización de Corea del Norte.

Poco antes de salir de la Casa Blanca, Trump se mostró optimista sobre la que espera sea una "fantástica cumbre". "Con la completa desnuclearización, Corea del Norte se convertirá rápidamente en una potencia económica. Sin ella, será más de lo mismo", tuiteó.

Meeting for breakfast with our Nation’s Governors - then off to Vietnam for a very important Summit with Kim Jong Un. With complete Denuclearization, North Korea will rapidly become an Economic Powerhouse. Without it, just more of the same. Chairman Kim will make a wise decision!