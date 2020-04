Donald Trump prohibió a 3M exportar insumos médicos a Canadá y América Latina

24Horas.cl Tvn

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le prohibió a la firma norteamericana 3M seguir exportando insumos médicos a Canáda y Latinoamérica, entre los cuales encuentran mascarillas y guantes.



La medida pudo llevarse a cabo debido a la Ley de Protección de la Defensa Nacional, la cual surgió en medio de la guerra de Corea de 1950, por lo que el gobierno tiene la facultad de ordenar a las empresas que tienen fábricas en el extranjero, redireccionar sus productos hacia EE.UU.



''Hoy golpeamos duro a 3M luego de ver lo que estaban haciendo con sus mascarillas… Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo. ¡Van a tener que pagar un alto precio!'', señaló Trump en su cuenta de Twitter.





We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!