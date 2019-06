Donald Trump se reunió con Kim Jong-Un en zona desmilitarizada

Agencia Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este domingo la zona desmilitarizada que separa a Corea del Norte y Corea del Sur, donde sostuvo un inesperado tercer encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, para reactivar conversaciones sobre el programa nuclear de Pyongjang

Trump llegó a Seúl a última hora del sábado para conversar con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, después de asistir a la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka en Japón, durante la cual hizo una oferta sorpresiva y espontánea para encontrarse con Kim.

Esta es la tercera vez que Trump y Kim se reúnen en poco más de un año, y cuatro meses después de que su segunda cumbre en Hanoi fracasó, al no poder resolver diferencias sobre las demandas estadounidenses de desnuclearización y las norcoreanas de flexibilización de sanciones.

Corea del Norte ha impulsado programas nucleares y de misiles durante años, desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y aliviar las tensiones en la península coreana ha sido una de las prioridades de la política exterior del presidente de Estados Unidos.

Trump hizo la oferta de reunirse en un mensaje en Twitter sobre su visita a Corea del Sur.

"Mientras esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me reuniría con él en la frontera solo para darle la mano y decir ¡Hola(?)!", publicó Trump.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!