Donald Trump se somete a prueba de coronavirus luego que asesora cercana diera positivo

Agencia EFE

01.10.2020

Hope Hicks, una de las asesoras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo por coronavirus, según informaron este jueves medios estadounidenses.

Hicks, de 31 años, viajó este miércoles junto a Trump en el avión presidencial Air Force One a Minesota, donde el mandatario tenía un mitin de campaña. También viajaron juntos el martes a Cleveland para el debate presidencial y el sábado a Pensilvania a otro mitin.

A Hicks se la vio sin mascarilla en distintos momentos de estos viajes, lo mismo que a Trump, que no usa tapabocas en público.

Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo en un comunicado en el que no se refirió directamente al positivo de Hicks que "el presidente se toma muy en serio su salud, la de todos los que le rodean y la del pueblo estadounidense".

De hecho, en horas de esta noche la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Colllins, confirmó que el mandatario se sometió a una prueba de coronavirus y se encuentra a la espera del resultado.

President Trump says he was just tested because he spends a lot of time with Hope Hicks and is still waiting on his result (!)