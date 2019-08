Donald Trump suspende reunión con la Primera Ministra de Dinamarca vía Twitter

Agencia Uno

21.08.2019

La diplomacia no es el fuerte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto quedó nuevamente demostrado cuando, a través de su cuenta de Twitter, decidió suspender una reunión que tendría con la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Y la razón es simplemente que Frederiksen no está dispuesta a debatir sobre si le vende o no Groenlandia a Estados Unidos, calificando además el debate como “absurdo”.

“Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero en base a los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, de que no tendría ningún interés en debatir sobre la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión prevista para dentro de dos semanas para otro momento”, escribió el Mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Además, agregó que “la primera ministra ha sido capaz de ahorrar una buena cantidad de gasto y esfuerzo tanto para Estados Unidos como para Dinamarca siendo tan directa. ¡Le doy las gracias por ello y espero poder volver a agendar la cita en algún momento futuro!”.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!