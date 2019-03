Donald Trump tras informe de fiscal Mueller: "Completa y total exoneración"

24Horas.cl Tvn

24.03.2019

Recientemente se conoció que, tras casi dos años de investigación, el Fiscal especial Robert Mueller concluyó que no hay elementos probatorios de colusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia durante las elecciones de 2016.

Respecto al tema, el Presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: "Sin colusión, sin obstrucciones, completa y total exoneración. Mantén grande a América".

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!