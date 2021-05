Dos muertos y más de 20 heridos deja tiroteo en un concierto en Miami

24Horas.cl Tvn

Al menos dos muertos y más de 20 heridos fue el saldo de un tiroteo en un evento realizado en Miami durante este domingo, según informó el Departamento de Policía de Miami-Dade.

"El tiroteo comenzó después de la medianoche en un concierto donde tres personas salieron de una camiones y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud" señalaron las autoridades.

De inmediato se generó un operativo para lograr dar con el paradero de los responsables, que según testigos, realizaron el ataque con rifles de asalto y pistolas, y que lograron escapar de la escena del crimen.

"Este es un acto despreciable de violencia armada, un acto cobarde", aseguró el director de la policía, Alfredo Ramírez.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.