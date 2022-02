Dramático llamado del presidente Zelenski: Rusia intenta invadir territorio ucraniano de Chernobyl

Agencia EFE

En medio de la ofensiva rusa en suelo ucraniano, una dramática advertencia en redes sociales hizo el presidente del país atacado, Volodímir Zelenski, respecto a la situación que se vive en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl.



Zelenski confirmó en parte lo señalado anteriormente por Antón Gueraschenko, asesor del Ministerio del Interior, quien había declarado que tropas rusas han invadido territorio ucraniano en este lugar, donde se registró una tragedia nuclear en 1986.

Según una publicación del mandatario en Twitter "las fuerzas de ocupación rusas están tratando de apoderarse del Chernobyl. Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986. Informó esto a @SwedishPM".

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.