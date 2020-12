Dueño de criadero ilegal de perros le cortaba las cuerdas vocales para que no se escucharan sus ladridos

24Horas.cl Tvn

01.12.2020

Un sujeto en Granada, España, fue detenido después de que se descubriera que tenía un criadero ilegal de perros, en donde le cortaba las cuerdas vocales para que no se escucharan sus ladridos.

El sujeto de 44 años fue acusado de maltrato animal y de intrusismo profesional por hacerse pasar por un veterinarios sin serlo.

La detención se logró gracias a un grupo animalista que denunció que se estaban vendiendo canes de raza por redes sociales. Posteriormente, se averiguó que desde un antiguo secadero de tabaco algunos vecinos habían escuchado ladridos de perros pequeños.

Policías locales, junto a un veterinario, inspeccionaron la zona y encontraron un criadero clandestino con 98 canes de razas distintas, de los cuales 34 no tenían cuerdas vocales, según informó Clarín.

El responsable prestó declaración de los hechos y confesó que fue él quien le realizó la cordectomía a los perros, procedimiento que solo pueden llevar a cabo veterinarios profesioneles. Tras ello, quedó en libertad la semana pasada.