Dueño murió sin hallarlo: familia encuentra a perro tras 7 años perdido

27.01.2022

Con un final feliz terminó la historia de un perrito perdido, el que después de 7 años logró reencontrarse con su familia humana.

La historia ocurrió en España, donde un pastor alemán tuvo la suerte de cruzarse con Pepa, mujer que lo vio en medio del camino por la carretera de Granada, lo tomó y llevó a una clínica veterinaria para leer la información de su chip.

Así, se confirmó que el perro figuraba como perdido desde 2015, llamando de inmediato a los dueños y coordinando así el reencuentro.

Según contó la mujer que lo encontró, el can pertenecía a un hombre que falleció en medio de la búsqueda. Ahora, fueron sus hijos quienes pudieron reencontrarse con la mascota.

Tras el final feliz, Pepa llamó a las personas a reaccionar en caso de ver a un animal perdido en la calle.

"Por favor, siempre que veáis un animal en la calle no paséis de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo buscan, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado", señaló.