Dwayne Johnson no descarta candidatura presidencial: "Sería un honor servir a la gente"

12.04.2021

Según una encuesta realizada por el sitio Piplsay , el 46% de los estadounidenses aseguró que votaría por el actor de Hollywood Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca", en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

El sondeo obtuvo la opinión de más de 30.138 votantes potenciales entre el 2 y el 4 de abril y, según el medio TMZ , es una carta que la ciudadanía ve con buenos ojos para la Casa Blanca.

Not sure our Founding Fathers ever envisioned a six-four, bald, tattooed, half-Black, half-Samoan, tequila drinking, pick up truck driving, fanny pack wearing guy joining their club - but if it ever happens it’d be my honor to serve the people 🙏🏾💪🏾🇺🇸 https://t.co/6Xd9ADzqX7