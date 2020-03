Ecuador prohíbe el ingreso de extranjeros tras segunda muerte por Coronavirus

Agencia EFE

15.03.2020

Ecuador decidió prohibir el ingreso de extranjeros por vía aérea, terrestre o marítima en el marco de la emergencia sanitaria declarada para evitar la propagación del Covid- 19.



Así lo informó el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, tras presidir, en Quito, una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N).



Apuntó que la primera decisión adoptada en la reunión "implica la restricción de vuelos internacionales que lleguen a los aeropuertos de nuestro país, lo mismo para transporte terrestre internacional y transporte marítimo internacional".



"Esta prohibición rige a partir del domingo 15 de marzo a las 23.59 para ciudadanos extranjeros. Es decir, prohibición de ingreso por cualquier medio de transporte, ya sea este aéreo, marítimo o terrestre para ciudadanos extranjeros a partir del día de mañana", reiteró.



Aclaró que para ecuatorianos o extranjeros residentes en Ecuador, la prohibición aplica "desde el lunes 16 de marzo a las 23.59".



Sonneholzner agregó, además, que "se cierran los pasos fronterizos del Ecuador. Los únicos pasos fronterizos habilitados serán al norte Rumichaca, San Miguel y Puerto El Carmen. Al sur: Huaquillas, Macará y Zapotillo", pero no indicó desde cuándo rige esta medida.



Confirmó que en el país hay dos decesos relacionados con el coronavirus y 28 contagiados.



AMPLIACIÓN DE RESTRICCIONES



El segundo mandatario ratificó la prohibición de realizar eventos públicos masivos, lo que incluye procesiones religiosas programadas para Semana Santa y otros eventos.



Indicó que se ha ampliado el protocolo de manejo de cadáveres relacionados por algún quebranto en la salud vinculado con el Covid 19, lo que incluye la "obligatoriedad de cremación de los cuerpos".



El vicepresidente avanzó que hoy mismo presentarán un protocolo para el ingreso y salida de las islas Galápagos -situadas a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas- pues el archipiélago "tiene un sistema de salud que no estaría listo para resistir de forma adecuada problemas de Covid 19".



Entre otras medidas adoptadas, se decretó la "obligatoriedad" de limpieza de las unidades de transporte público en el país "cada tres horas", bajo un manual que entregará la autoridad respectiva.



Además -dijo- se prohibió la visita a todos los centros geriátricos a nivel nacional pues las personas de la tercera edad son "vulnerables" y se aplicará un protocolo especial para visitas en los centros de rehabilitación social.



"Sabemos que es una situación compleja, sin embargo, no de la que no podamos salir", dijo tajante al informar de una "sobrereacción" de ciertas personas que impidieron el viernes el acceso de una ambulancia a un centro de salud.



Advirtió que quien impidan la prestación de un servicio público "será sancionado (penalmente) con todo el peso de la ley" y apuntó que los miembros de los servicios de salud pública están en la obligación de atender a todos los pacientes.



En días pasados las autoridades suspendieron las actividades académicas y hoy ampliaron en la restricción de accesos a los gimnasios, cines, teatros y funciones de circo.



"Festividades en general, como matrimonios, primeras comuniones, se cancelan, se suspenden, salvo que las hagan con menos de treinta personas", especificó.



REFUERZO DE ACCIONES



Sonnenholzner recalcó que la mejor forma de enfrentar la crisis es la prevención, por lo que en busca de una detección temprana del virus han trabajado con laboratorios privados, de universidades y de otras instituciones para la realización de las pruebas del Covid 19.



Según el vicepresidente al momento hay 31 laboratorios habilitados para hacer las pruebas: Pichincha (9), Azuay (7), Guayas (5), Tungurahua (3), Manabí (3), Loja (2), Cañar (1), El Oro (1).



Las autoridades dispusieron la obligatoriedad para todos los profesionales de la salud pública y privada de cursar y aprobar en línea el programa de la OMS para la emergencia del Covid 19.



Ratificó que los sectores productivos han garantizado al abastecimiento de productos a nivel nacional y aclaró que "no se ha cerrado el comercio internacional" ni la producción local.



Finalmente, agradeció a los ciudadanos que adelantan la campaña "Yo me quedo en casa" e instó a no realizar desplazamientos innecesarios.