EEUU: Al menos 5 muertos en tiroteo en una fábrica de cerveza en Milwaukee

Agencia EFE

26.02.2020

Al menos cinco personas murieron este miércoles en un tiroteo en una fábrica de cerveza en Milwaukee, en el estado de Wisconsin (EE.UU.), informó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Hoy un asesino malvado abrió fuego contra la planta de Molson Coors, cobrándose las vidas de cinco personas. Es algo terrible y nuestros corazones están con la gente de Wisconsin", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Anteriormente, el alcalde del Wilwaukee, Tom Barrett, señaló que había un número indeterminado de fallecidos en ese ataque, aunque el diario local Milwaukee Journal Sentinel afirmó que son siete, incluido el atacante.

La Policía de Milwaukee señaló en su cuenta de Twitter que estaba investigando un "incidente crítico" en el bloque 4.000 de la calle West State, mientras que el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dijo que las autoridades estaban respondiendo "a una escena de un tirador activo en el Edificio de MillerCoors".

The Press Conference will now be held at 6:30 pm at 35th and State St. The Mayor, Chief Morales and other law enforcement officials will provide an update regarding this incident.

There is an active situation at our Milwaukee facility and we are working closely with the Milwaukee Police Department. Our top priority is our employees and we’ll provide updates in conjunction with the police as we are able.