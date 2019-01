EEUU: Al menos cinco muertos deja tiroteo en un banco de Florida

Agencia AFP

23.01.2019

Un hombre armado mató al menos a cinco personas el miércoles en un banco en Sebring, Florida, en el sur de Estados Unidos, dijo la policía.

"Tenemos al menos cinco víctimas, personas que fueron asesinadas sin sentido", dijo el jefe de policía Karl Hoglund en una conferencia de prensa.

El tirador, identificado como un residente de Sebring de 21 años, ha sido detenido, dijo Hoglund.

