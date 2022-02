EE.UU. asegura que Rusia ya supera los 100 mil militares acumulados en frontera con Ucrania

Europa Press

07.02.2022

Rusia ha continuado acumulando tropas en la frontera con Ucrania y supera ya las 100.000, según ha asegurado este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "está acumulando lo que podríamos denominar capacidades armamentísticas combinadas en Bielorrusia y a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia", ha indicado Kirby.

Así, Rusia tendría no solo infantería y vehículos de transporte, sino también "artillería y armas de largo alcance y defensas antiaéreas y de misiles, así como fuerzas especiales".

"Tiene un traje completo a su disposición y sigue creciendo cada día, también los dos últimos días", en los que ha sumado "logística y capacidad de mantenimiento" para sostener este despliegue "durante un largo periodo de tiempo". Sin embargo no hay "nada específico" que apunte a que Putin haya decidido lanzar una invasión. "No tenemos nada concreto que nos diga que ya está", ha indicado.

Biden cree que "sería inteligente" que los ciudadanos estadounidenses abandonaran Ucrania

El mandatario estadounidense también ha afirmado este lunes que "sería inteligente" que los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania abandonaran el país ante una posible invasión rusa.

"Pienso que sería inteligente salir del país", ha afirmado Biden en declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Washington.

Biden ha matizado que no se refiere al personal diplomático, sino a "los estadounidenses que están allí". "No me gustaría nada que se vieran atrapados en el fuego cruzado, si ellos invaden, y no hay ninguna necesidad. Si yo fuera ellos lo haría, me marcharía", ha indicado.

Además, Biden ha advertido a Rusia de que si invade Ucrania, sería el fin del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania. "Si hay invasión de Rusia, no habrá Nord Stream 2 (...). Le pondremos fin (...). Os prometo que puedo hacerlo", ha señalado.