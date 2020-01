EE.UU. confirma primer contagiado con coronavirus que no viajó a China

24Horas.cl Tvn

30.01.2020

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron este jueves que se ha producido el primer caso de contagio local de coronavirus de Wuhan en el país.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que se trata de una persona que vivía con una mujer de Chicago que había viajado a Wuhan, epicentro del brote de esta enfermedad, que ya ha causado 170 muertos y unos 8.000 afectados, según datos de las autoridades chinas.



El nuevo infectado es la pareja del segundo de los cinco casos confirmados de pacientes con el coronavirus en Estados Unidos, que hasta ahora eran personas que habían viajado a China antes de presentar síntomas a su regreso, indicaron responsables de los CDC y del Departamento de Salud del estado de Illinois, donde se encuentra Chicago.