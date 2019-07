EE.UU: Detienen a imitador de joven que lamió un helado y lo devolvió al congelador

24Horas.cl TVN

09.07.2019

Un sujeto fue detenido en Luisiana, Estados Unidos, por imitar a la joven que lamió un helado y lo devolvió al congelador.

De acuerdo a lo informado por la oficina del Sheriff de Assumption Parish, el hombre identificado como Lenise Martin fue captado lamiendo el helado y pasando sus dedos por el recipiente antes de devolverlo al congelador, registro que fue subido a Twitter.

This done gotten out of hand. Now his old ass should know better🤦🏽‍♀️@ILoveBlueBell @WAFB @Kiran_WAFB pic.twitter.com/TKX0jUikok