EE.UU. dice que la guerra parece inminente después de los bombardeos en el frente de Ucrania

Agencia Reuters

17.02.2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que ahora hay indicios de que Rusia planea invadir Ucrania en los próximos días y está preparando un pretexto para justificarlo, después de que las fuerzas ucranianas y los rebeldes prorrusos intercambiaron fuego en el este de Ucrania.

El Kremlin acusó a Biden de avivar la tensión y publicó una carta enérgica en la que acusaba a Washington de ignorar sus demandas de seguridad y amenazaba con "medidas técnico-militares" no especificadas. Moscú también expulsó al funcionario número dos de la embajada de Estados Unidos.

Los intercambios de disparos de madrugada entre Ucrania y los separatistas prorrusos avivaron la alarma, con funcionarios occidentales que han advertido durante mucho tiempo que Moscú podría intentar crear un pretexto para una invasión diciendo que creían que tal escenario se estaba desarrollando ahora.

"Tenemos razones para creer que están involucrados en una operación de bandera falsa para tener una excusa para entrar. Todos los indicios que tenemos son que están preparados para ir a Ucrania y atacar a Ucrania", dijo Biden a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca. "Mi sensación es que esto sucederá en los próximos días".

Biden ordenó al secretario de Estado, Antony Blinken, que cambiara sus planes de viaje en el último minuto para hablar en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania.

Blinken le dijo al Consejo que Rusia planeaba fabricar un pretexto para una invasión en los próximos días.

"Esto podría ser un evento violento que Rusia provocará en Ucrania, o una acusación escandalosa que Rusia lanzará contra el gobierno ucraniano", dijo Blinken.

"Podría ser un bombardeo terrorista inventado dentro de Rusia, el descubrimiento inventado de una fosa común, un ataque de drones contra civiles o un ataque falso, incluso real, con armas químicas. Rusia puede describir este evento como limpieza étnica o un genocidio", agregó.

Rusia niega que planee invadir a su vecino y ha acusado a los líderes occidentales de histeria. Esta semana dijo que retiraría a algunos de los más de 100.000 soldados que ha concentrado cerca de la frontera. Washington dice que Rusia no se retira, sino que de hecho envía más fuerzas.

"Los vemos volar más aviones de combate y de apoyo. Los vemos mejorar su preparación en el Mar Negro", dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en la sede de la OTAN en Bruselas. "Incluso los vemos abastecerse de sangre".

"Yo mismo fui soldado no hace mucho tiempo. Sé de primera mano que no haces este tipo de cosas sin razón", dijo Austin, un general retirado del Ejército. "Y ciertamente no los haces si te estás preparando para empacar e irte a casa".

Ucrania y los rebeldes prorrusos dieron versiones contradictorias de los bombardeos en el frente de la región separatista de Donets. Los detalles no se pudieron establecer de forma independiente, pero los informes de ambas partes sugirieron un incidente más grave que las violaciones rutinarias del alto el fuego reportadas regularmente en el área.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú estaba "seriamente preocupado" por los informes de una escalada. Rusia ha acusado durante mucho tiempo a Kiev de planear provocar una escalada como excusa para apoderarse del territorio rebelde por la fuerza, lo que Ucrania niega.

La secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, de visita en Kiev, calificó los disturbios en el frente como "un intento descarado del Gobierno ruso de fabricar pretextos para una invasión".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo que las fuerzas prorrusas habían bombardeado un jardín de infantes, en lo que calificó como una "gran provocación". Las imágenes de video publicadas por la policía ucraniana mostraron un agujero en una pared de ladrillos en una habitación llena de escombros y juguetes para niños.

Los separatistas, por su parte, acusaron a las fuerzas gubernamentales de abrir fuego en su territorio cuatro veces en las últimas 24 horas.

Ninguna cuenta pudo ser verificada. Un fotógrafo de Reuters en la ciudad de Kadiivka, en la región ucraniana de Luhansk, controlada por los rebeldes, escuchó el sonido de algunos disparos de artillería en la dirección de la línea de contacto, pero no pudo determinar los detalles.