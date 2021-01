Joe Biden se convierte en el presidente 46° de Estados Unidos

24Horas.cl Tvn

20.01.2021

En la llamada "inauguración" del presidente, Joe Biden se ha convertido oficialmente en el mandatario número 46 de la historia de Estados Unidos. Como se esperaba tuvo un discurso conciliador y un nuevo llamado a la nación a sanar las heridas que, en su opinión, ha dejado el gobierno saliente de Donald Trump.

Kamala Harris jura como la primera vicepresidenta mujer y descendiente de inmigrantes

La autoridad se mostró visiblemente emocionada y fue especialmente aplaudida por el propio Joe Biden al momento de finalizar el juramento.

Lady Gaga canta el himno de Estados Unidos

Previo a la ceremonia en que Joe Biden será oficializado como el nuevo presidente, fue la cantante Lady Gaga la encargada de cantar el himno del país. Lo hizo frente a las autoridades y también frente a cientos de miembros de la Guardia Nacional, encargados a la seguridad en el recinto.

El discurso de Biden

En una alocución de aproximadamente 23 minutos, el ahora presidente Joe Biden hizo un repaso por lo que serán posiblemente sus más grandes retos como nuevo mandatario de Estados Unidos.

Al inicio comenzó indicando que "este es el día de América, este es el día de la democracia" y que es una jornada "de esperanza" para el país.

Enfatizó en que hoy es un día en que se celebra no el triunfo de un candidato, sino "de una causa, la causa de la democracia". Insistió en que hay que cuidar la democracia porque demostró ser "frágil", pero que "la voluntad de la gente ha sido escuchada".

Mencionó el ataque al Capitolio ocurrido en el mismo recinto y en las mismas escaleras donde Biden realizó su discurso, asegurando que "Estados Unidos se unió para tener una pacífica transferencia de poder".

Sobre lo que viene a futuro, recalcó que "hay mucho que reparar, que sanar y que ganar", pero aseguró que "pocas personas en la historia de nuestra nación ha enfrentado más desafíos y dificultados de las que el país enfrenta ahora".

Respecto a la pandemia que afecta al país, aseguró que "miles de vidas se han perdido y miles de comercios han sido cerrados", sin embargo, remarcó que no es la única amenaza que enfrenta al país, haciendo alusión a el "terrorismo doméstico y la supremacía blanca" que, en su opinión, derrotarán solo con la unión de los ciudadanos estadounidenses.

La unidad del país

La segunda parte de su discurso estuvo particularmente marcado por los llamados a la unidad de la nación. Remarcó que los norteamericanos deben mirarse "no como adversarios, pero como vecinos y tratarnos con dignidad y respeto".

Pidió comenzar a "bajar la temperatura, sin unión, no hay paz, no hay paz, sólo rabia que agota", haciendo una alusión indirecta a los discursos y la retórica del ahora ex presidente Trump.

Solicitó a sus compatriotas "empezar de nuevo, frescos, veámonos a nosotros y mostremos respeto".

Una de sus frases más destacadas estuvo relacionada con el combate constante de expertos, políticos y medios de comunicación norteamericanos hacia la retórica de manipulación de hechos y menosprecio a la evidencia científica propiciado por Donald Trump. En ese sentido, recalcó: "debemos rechazar la cultura de los hechos creados y manipulados" y que el "desacuerdo no debe llevarnos a la desunión (...) debemos terminar con esta guerra incivilizada entre nosotros".

"Volveremos de nuevo al mundo"

Hacia el final de su discurso, también se refirió a la diplomacia estadounidense, marcando inmediatamente una diferencia con su predecesor y asegurando tener un "mensaje para otros países". Dijo "repararemos nuestras diferencias (internas) y volveremos de nuevo al mundo".

"Volveré, de alguna forma"

El presidente saliente de Estados Unidos, realizó un último discurso antes de tomar rumbo hacia Florida en el avión presidencial. En la alocución evitó mencionar a Joe Biden y destacó parte de los logros de su periodo.

En medio de su despedida final, Trump remarcó "volveré de alguna forma" y destacó los logros de lo que él calificó como una "administración como ninguna otra". Recalcó que se trabajó para priorizar recortes de impuestos, el nombramiento de tres jueces de la Corte Suprema y el establecimiento de una nueva fuerza militar llamada "Fuerza Espacial".

Respecto al tema de los impuestos, y en su tono, señaló que es posible que ahora los impuestos pudiesen subir ahora que no estará al mando: "si lo hacen, se los dije", dijo el mandatario.

Le deseó lo mejor a la nueva administración, sin mencionar a Joe Biden, pero sugirió que cualquier crédito por el buen momento económico de Estados Unidos debería ser atribuido a sus decisiones.

Finalizó señalando que se viene un gran impulso económico y en sus últimas palabras recalcó: "Tenemos el mejor país del mundo. Tenemos la mejor economía del mundo".

"Es tu momento"

En medio de las ceremonias oficiales en la preparación de la transferencia final de poder al presidente electo Joe Biden, el ex mandatario, Barack Obama, se dio el tiempo para felicitar al nuevo líder demócrata.

A través de un mensaje en Twitter, Obama indicó: "Felicitaciones mi amigo, presidente Joe Biden, este es tu momento".

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

Nota para Biden en la oficina Oval

De acuerdo al vocero de la Casa Blanca, Judd Deere, Trump dejó una nota para Biden en la oficina presidencial. Un acto que es una tradición en la política estadounidense cuando se produce un cambio en el poder.

Hasta el momento, no se sabe el contenido de la nota.