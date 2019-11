EEUU notifica formalmente a la ONU su retirada del Acuerdo de París

Europa Press

04.11.2019

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha anunciado este lunes que Estados Unidos ha notificado a la ONU su intención de retirarse del Acuerdo de París, primer paso formal de un proceso de un año para la salida de este pacto mundial para luchar contra el cambio climático.

"Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos", ha explicado Pompeo en un mensaje publicado en Twitter.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.