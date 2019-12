EEUU: Reportan tiroteo en Nueva Jersey

24Horas.cl Tvn

10.12.2019

Medios norteamericanos reportan a esta hora una "situación de tiroteo activo" en el estado de Nueva Jersey.

La policía del estado de Nueva Jersey informó a través de Twitter: "Necesitamos muchas oraciones en este momento por los policías de la ciudad de Jersey".

#BREAKING : Massive emergency response, including SWAT, to active shooter situation in Jersey City, New Jersey. #NewJerseyShooting pic.twitter.com/P5S9ogI9Nd

Fuentes policiales indicaron a NBC New York que un oficial de policía recibió un disparo en la cabeza.

SOUND ON: Jersey City sounds like a war zone; ALL schools on lockdown, police tell media to leave the area - https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/6wvtJYNaYc