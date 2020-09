EE.UU. retrasa una semana el bloqueo a TikTok tras acuerdo preliminar

Agencia EFE

20.09.2020

El Gobierno de EE.UU. anunció este sábado que retrasará durante una semana la aplicación de medidas contra la red social china TikTok, que iban a entrar en vigor el 20 de septiembre, después de que el presidente, Donald Trump, diera su "bendición" a un acuerdo preliminar para que pueda operar en el país.



"A la luz de los recientes acontecimientos positivos, el secretario de Comercio Wilbur Ross, bajo la dirección del presidente Trump, retrasará la prohibición de las transacciones identificadas en la Orden Ejecutiva 13942, relacionada con la aplicación de móviles TikTok, que hubiera entrado en vigor el domingo, 20 de septiembre de 2020, hasta el 27 de septiembre de 2020, a las 11:59 pm", señaló el Departamento de Comercio en un comunicado.



Trump anunció horas antes que había dado "su bendición" a un acuerdo con TikTok por el que la red social se asociaría con las compañías estadounidenses Oracle y Walmart para operar en EE.UU., aunque señaló que las negociaciones todavía continuaban.

"He dado mi bendición al acuerdo, si lo logran sería genial y, si no, también estaría bien, pero es un gran acuerdo para EE.UU.", indicó el presidente, que poco después agregó que aprobaba el acuerdo "en concepto".



Trump destacó que Oracle y Walmart se asociarían con TikTok, "la seguridad sería del 100 %, estarán empleando nubes separadas y una seguridad muy potente y estarán haciendo una contribución de 5.000 millones de dólares en educación".



"Veremos si ocurre o no, pero conceptualmente pienso que es un gran acuerdo para EE.UU.", opinó el presidente, que aseguró que de llegarse a un pacto se crearán 25.000 puestos de trabajo, la mayoría en Texas y que será una nueva compañía, aunque mantendrá el nombre de TikTok.



El viernes el Departamento de Comercio anunció que bloquearía las descargas de TikTok y de la red de mensajería WeChat (el Whatsapp chino) en los sitios de compra de aplicaciones estadounidenses a partir del domingo, 20 de septiembre, y que las autoridades del país vetarían su uso completo en EE.UU. a partir del 12 de noviembre, citando preocupaciones en la seguridad nacional.

En el caso de WeChat también vetó a partir de este domingo cualquier transferencia de fondos o pagos en EE.UU. a través de esta aplicación.



Ni el Departamento de Comercio ni Trump hicieron referencia este sábado a WeChat por lo que el 20 de septiembre entran en vigor las prohibiciones relativas a esta red social.



En reiteradas ocasiones, Trump ha asegurado que TikTok supone una "amenaza" para la seguridad nacional y que pretende forzar su venta a una empresa estadounidense.



Según el Gobierno de EE.UU., TikTok y WeChat "guardan vastas cantidades de datos de los usuarios, incluida la actividad en las redes, su ubicación y su historial de búsquedas y navegación".



Estas compañías, de acuerdo con el Departamento de Comercio, son participantes activos en la combinación de actividades civiles y militares de China y están sujetas a la cooperación obligatoria con los servicios de inteligencia del Partido Comunista chino.



China afirmó el viernes que actuará contra empresas e individuos extranjeros que "pongan en peligro" su soberanía y seguridad, y emitió nuevas normas relacionadas con su lista de "entidades no fiables", anunciada hace más de 15 meses y que aún no se ha publicado, por la que podría sancionar a firmas y personas estadounidenses en respuesta a las medidas de la Administración de Trump.



El Ministerio de Asunto Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



El Gobierno chino ve la intención de vender TikTok como un capítulo más de la guerra comercial entre Pekín y Washington, que intenta contener el cada vez mayor poderío tecnológico del gigante asiático, que ya ha visto cómo la firma de telecomunicaciones Huawei ha tenido que enfrentarse a restricciones, así como WeChat, propiedad del conglomerado digital Tencent.