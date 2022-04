EE.UU. ve un giro en la estrategia rusa en Ucrania y prevé una guerra "larga" en el este

Agencia EFE

04.04.2022

Estados Unidos aseguró este lunes que Rusia está "revisando sus objetivos" en la guerra de Ucrania y planea centrarse en el este y en parte del sur en lugar de tratar de invadir todo el país, y pronosticó que la nueva fase del conflicto será "larga".



Así lo indicó Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien confirmó además que Washington impondrá esta semana nuevas sanciones contra Moscú por la presunta matanza llevada a cabo por tropas rusas en Bucha.

Uruguay levanta la emergencia sanitaria tras más de dos años de pandemia Leer más

"Creemos que Rusia está revisando sus objetivos de guerra, están reposicionando sus fuerzas para concentrar sus operaciones ofensivas en el este de Ucrania y parte del sur, en lugar de atacar la mayoría del territorio", dijo Sullivan en una rueda de prensa.



El asesor de Biden atribuyó ese presunto cambio en la estrategia rusa a que los militares y civiles ucranianos han defendido su país "excepcionalmente bien", y a que el Kremlin se ha dado cuenta de que "Occidente no se va a quebrar" en su apoyo a Ucrania.



"Todo indica que Rusia intentará rodear y abrumar a las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania", subrayó Sullivan, que pronosticó un movimiento de las tropas rusas que están en el norte hacia "la región que rodea el Donbás en el este" del país.



Para "proteger cualquier territorio" que tome en el este, Rusia podría extender su presencia militar "más allá de las provincias de Lugansk y Donetsk", en otras zonas cercanas de Ucrania; y es probable que en el norte "mantenga la presión sobre Járkiv", tras su retirada de Kiev, explicó.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, añadió en otra rueda de prensa que, por ahora, todo apunta a que los soldados rusos que se retiraron la semana pasada de las cercanías de Kiev se han movido hacia el norte, hacia Bielorrusia, pero que es probable que cuando esas tropas se reabastezcan, se trasladen al Donbás.

Profesor es condenado a la pena de muerte tras violar a 13 alumnas Leer más

En el sur, Sullivan pronosticó que las tropas rusas "harán lo posible para intentar retener la ciudad de Jersón", para seguir controlando el suministro de agua a la península de Crimea, y "tratar de bloquear Mikoláiv", para que las tropas ucranianas no puedan recuperar Jersón.



Rusia "seguirá probablemente lanzando ataques aéreos y de misiles en el resto del país" para provocar daños económicos y "causar terror", algo que podría afectar a ciudades como Kiev, Odesa, Járkiv y Leópolis, porque el objetivo ruso es "debilitar todo lo posible a Ucrania", afirmó.



"Es muy probable que la próxima fase en este conflicto sea larga. No deberíamos caer en el engaño de que Rusia ajustará sus tácticas, que han incluido y probablemente seguirán incluyendo ataques descarados y sin sentido contra objetivos civiles", indicó Sullivan.



Advirtió, además, que si Rusia consigue tener éxito en su ofensiva en el este, podría "regenerar sus fuerzas" y marcarse nuevos objetivos, como "intentar controlar aún más territorio dentro de Ucrania".



Recordó que Moscú "todavía tiene más soldados disponibles" que Ucrania y que ahora los está concentrando "en menos líneas de ataque", pero dijo que eso no significa que vaya a imponerse en el este del país, porque hasta ahora, las fuerzas ucranianas han "hecho un trabajo extraordinario".