Efectos de la cuarentena: un bar de Argentina anunció que no dejará entrar a políticos a sus instalaciones

14.09.2020

Ignacio Preti es dueño de un bar llamado Bilbao que se encuentra en el centro de Santa Fe, Argentina y hace algunos días, mediante sus redes sociales, quiso descargar su enojo contra el gobierno local luego de las nuevas medidas anunciadas por el coronavirus.

En su publicación, partió comentando que "En quince días, cuando retomemos nuestra actividad gastronómica va estar prohibida la entrada a todo político o empleado que se relacione con ellos, de cualquier partido, sea cual sea". El motivo de esto se debe a las nuevas restricciones a los comercios en la pandemia que está afectando a gran parte del planeta. Como era de esperar, su decisión se viralizó por todo el mundo.

El gobernador, Omar Perotti, junto al intendente de la zona Emilio Jaton, fueron los encargados de anunciar el cese de las actividades comerciales de la zona, a partir del sábado 19 de septiembre, con una duración mínima de 14 días.

Al igual que el dueño del Bar Bilbao, fueron otros dos locales los que se unieron a los dichos de Preti, donde manifestó que "Vamos a cumplir con el derecho de admisión. No quiero ver ni a uno solo sentado en mis locales. Salud compañero o compañera o en la jerga que se autodenominan en su partido".

Según anunció, su decisión fue debido a que "era necesario exponer el enojo de todo el sector tras una nueva fase de restricciones que anunciaron" las autoridades. Además agregó que estas nuevas restricciones comerciales al sector gastronómico "pueden terminar de sepultar a un sector que viene muy castigado por la cuarentena".

A pesar del enojo por parte del dueño del bar Bilbao, generó una polémica en las redes sociales donde se dejaron ver las distintas opiniones. Donde Brenda Castro, destacó por su testimonio trabajando este rubro comercial.

"He trabajado de 8 a 12 horas por día por un miserable sueldo en pésimas condiciones de higiene y seguridad, fumándome malos tratos de jefes y encargados amiguitos, jamás me pagaron un fucking aporte, dependiendo mucho más de la bondad de sus clientes y sus propinas. Ver estos circos para la gilada me hierven la sangre", escribió.

Para terminar dijo que "Si hay algo que no me da pena es este rubro. Tomen de su propia medicina. Y de paso váyanse a cagar".