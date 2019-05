Ejército indio sorprende y revela imágenes de "las misteriosas huellas de la mítica bestia Yeti"

24Horas.cl Tvn

30.04.2019

El Ejército de India sorprendió en redes sociales luego de publicar imágenes de "las misteriosas huellas de la mítica bestia Yeti", captadas en el parque nacional Makalu-Barun, en pleno Himalaya.

A través de su cuenta en Twitter, la institución aseveró que "por primera vez, una expedición de alta montaña localizó las misteriosas huellas de la mítica bestia 'Yeti'".

La publicación agregó que "el escurridizo Hombre de las nieves sólo había sido visto antes en el parque nacional de Makalu-Barun", refiriéndose a los reportes del explorador Eric Shipton, en 1951.

Pese a que el mensaje generó diversas reacciones en las personas, quienes dudan de la existencia del popular mito del 'Abominable hombre de las nieves', el organismo mantuvo el mensaje junto a la publicación de fotografías.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7