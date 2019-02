El caso de una mujer que quedó embarazada de trillizos después de la primera cita pese a tomar anticonceptivos

24Horas.cl TVN

19.02.2019

Hannah Donaghue, una mujer de 30 años, fue madre de trillizos, luego de concebir a los menores en su primera cita incluso tomando pastillas anticonceptivas.

Pero no sería la primera vez que le pasaba, la británica ya había tenido problemas con las pastillas a sus 18 años, cuando vivía con su exnovio, quedando embarazada pese a tomar las píldoras como método preventivo.

Luego del primer hijo, la mujer fue a su ginecólogo para pedirle un cambio de medicamento, el cual se tomó de manera rigurosa; todos los días a la misma hora.

Sin embargo eso no fue suficiente, ya que Hannah a los dos meses quedó embarazada de nuevo: , "sentí una punzada familiar y me di cuenta de que mi periodo había llegado tarde, no podría haber vuelto a suceder, ¿no?. Cuando vi esas dos pequeñas líneas azules en la ventana casi me desmayo. No tenía idea de cómo nos las arreglaríamos y temía tener que explicarle a la gente lo que había pasado cuando tomaba la píldora", explica.

Finalmente cambió su método anticonceptivo por un implante para no correr más riesgos y luego de ocho años, comenzó a tener problemas por lo que tuvo que volver a la píldora.

A ella no le preocupaba porque justo se había separado de su novio, sin embargo se reencontró con Ben Fagan, un hombre de 30 años, a quién había conocido hace unos años. Finalmente, después de una cita, pasaron la noche juntos.

Al parecer todo iba bien; hasta que un día, fuera de su ciclo menstrual, comenzó a sangrar, por lo que fue al médico. Ahí le dijeron un posible embarazo por lo que alertó a Ben. Sin dudarlo, el hombre fue al hospital para acompañarla mientras le hacían los exámenes correspondientes.

"Me llevaron para un escáner. Me recosté en la mesa y el ecografista pasó el escáner sobre mi estómago. 'Hay un latido del corazón', dijo. 'Y ahí está el segundo, y el tercero'", contó la mujer.

En ese momento les comunicaron que serían padres de trillizos. Ben la apoyó en todo momento y decidieron tener a los tres hijos juntos. Los bebés nacieron a las 32 semanas de gestación y Hannah ya no consume pastillas como método anticonceptivo.