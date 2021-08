El departamento de Estado sufrió un ataque cibernético, según la cadena FOX

Agencia EFE

22.08.2021

El departamento de Estado ha sufrido últimamente un ataque cibernético, según la cadena de televisión FOX, que cita funcionarios de la administración norteamericana.



El canal conservador precisa que el ataque se produjo "en semanas recientes" y no especifica su alcance real pero asegura que no ha afectado a la evacuación de ciudadanos norteamericanos y sus colaboradores afganos tras la toma de Kabul por los talibanes.



"Asumimos seriamente la responsabilidad de salvaguardar nuestra información, y damos pasos continuos para garantizar su protección", dijo un portavoz del departamento según el diario New York Post, que se hace eco de la noticia divulgada por la cadena televisiva.



El departamento de Estado fue una de las decenas de agencias públicas y privadas estadounidenses afectadas en diciembre por un masivo ataque cibernético atribuido a hackers con base en Rusia.