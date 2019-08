El difícil viaje de Greta Thunberg para llegar a Nueva York: Fuertes vientos azotan al velero "cero carbono"

24Horas.cl TVN

26.08.2019

Fuertes vientos ha tenido que sortear el velero que transporta a Greta Thunberg, para atravesar el océano Atlántico y llegar durante los próximos días a Nueva York, Estados Unidos.

Day 13. Rough seas south of Nova Scotia. But conditions closer to New York will be slower than predicted and weather update suggests Wednesday arrival - an updated ETA will come as we near the coast. pic.twitter.com/IY6L9InSnp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 26, 2019

El "Malizia II", conocido también como el velero "cero carbono", zarpó del puerto de Plymouth (sur de Inglaterra) el 14 de agosto para una travesía de dos semanas.

Thunberg se negó a viajar en avión a causa de las emisiones de carbono que este medio de transporte genera, por lo que decidió cruzar el Atlántico en el velero capitaneado por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco y el alemán Boris Herrmann.

A través de sus redes sociales, Greta Thunberg compartió videos donde se aprecian las dificultades de los últimos días de navegación, con el mar agitado a unas 300 millas de Nueva Escocia, Canadá.

"Actualmente estamos viajando entre 20 a 25 nudos. Anoche conseguimos hasta 30 nudos (...) Es muy duro con olas muy alta", compartió la adolescente en otra publicación.

Day 12. We are getting closer to the North American mainland. Rough conditions, but downwind sailing. pic.twitter.com/n9huwHUSGI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 25, 2019

La activista de 16 años estima que el miércoles lleguen a Nueva York, donde se espera que sea recibida por organizaciones ambientalistas estadounidenses.