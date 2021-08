"Se acabó para nosotras": el dramático "antes y después" de las mujeres en Afganistán por los talibanes

24horas tvn

16.08.2021

Una compleja situación están viviendo las mujeres residentes en Afganistán, luego de que talibanes lograran derrocar el gobierno civil y quedaran al mando del país de oriente medio.

“Mañana ya no iré a la universidad. Los talibanes son como animales, no entienden el Corán. Para ellos las mujeres no deberían educarse. Se acabó todo para nosotras", relató Khadija, de solo 23 años, a EFE.

La sensación de abandono y angustia es total para esta joven afgana, narrando que su marido le desaconsejó ir a la universidad, ya que volviendo a casa vio por la calle una patrulla de talibanes y a partir de ahora corre peligro caminando sola por la ciudad.

Quiénes son los talibanes y qué está pasando en Afganistán: lo que debes saber de la crisis en el país Leer más

“Ya han anunciado que las mujeres mayores de 15 años deben casarse. No quieren que seamos independientes, nos van a matar si salimos solas a la calle, o a tirarnos ácido a la cara”, denunció Khadija, quien no cree en la relajación de normas contra las mujeres anunciadas por el grupo extremista.

“Queremos abandonar Afganistán, pero no podemos. Esto es horrible”, sostuvo la estudiante.

El radical cambio de una periodista en menos de 24 horas

Otra de las historias que dio la vuelta al mundo tras la toma de los talibanes es la de la periodista de CNN, Clarissa Ward, quien en menos de 24 horas, cambió su apariencia física para poder despachar desde Kabul.

Si este sábado se le veía vestida con normalidad, a partir de este domingo comenzó a salir en pantalla con una burka negra que sólo deja al descubierto su rostro.

La corresponsal internacional de CNN explicó que los periodistas afganos están “absolutamente petrificados, especialmente las mujeres periodistas”.

“Hay muchos de ellos en todo el país, y han estado haciendo reportajes audaces e increíbles durante muchos años. Y ahora existe un temor muy real de que puedan enfrentar represalias por eso o aquello, ciertamente, no serán pueden seguir haciendo su trabajo “, dijo Ward al medio para el que trabaja.

On the streets of Kabul today- feel we are witnessing history pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

“Algunos de estos periodistas y reporteros saben que tienen una gran ‘X’ en la espalda, que son grandes objetivos porque han sido tan francos contra los talibanes en el pasado. Y mientras los talibanes están tratando de adoptar un tono mucho más maduro y pragmático al decir que no van a lastimar a nadie, que quieren que las cosas sean pacíficas , que no habrá represalias, también existe la realidad en el terreno de que cuando tienes un montón de luchadores deambulando, las cosas pueden salirse de control muy rápidamente”, destacó.

El peor país para las mujeres

Durante el régimen talibán, uno de sus portavoces llegó a declarar que “la cara de una mujer es una fuente de corrupción”.

Un estudio de ONU Mujeres denominó la segregación sistemática de la sociedad afgana como un “apartheid de género”, pues las mujeres no podían trabajar, ni estudiar a partir de los 8 años o salir al balcón de su casa sin un hombre. Ninguna chica debía hablar en voz alta o reír en la calle, ya que ningún extraño debía escuchar la voz de una mujer.

: EE.UU. dice que aeropuerto de Kabul está bajo ataque tras entrada de talibanes en capital afgana Leer más

Afganistán ya era en 2011 el peor país donde una mujer podía vivir, según una encuesta de la fundación Thomson Reuters, y ahora todo indica que la situación para ellas solo va a empeorar.



Es la diferencia de ser mujer en un país con libertades o sin ellas, la suerte de estar protegida por un Estado o despertarte un día en una enorme cárcel de mujeres.

Prohibiciones

La Organización Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Rawa) elaboró una lista de algunas de las restricciones que impuso el régimen talibán durante sus años en el Gobierno (1996-2001), las que podrían volver a regir.