El dramático relato de mujer atacada por un oso: "Me mordía la cara y veía dentro de su boca”

11.11.2021

Una antropóloga francesa fue atacada por un oso y le dejó graves consecuencias físicas, de la cuales se pudo recuperar tras años de curaciones.

La profesional, llamada Nastassja Martin, dio a conocer en su libro "Creer en las fieras" las experiencias que vivió en los confines de Siberia y, en entrevista con El País , detalló cómo pudo salvarse del ataque del oso cuando tenía 29 años.

Según indicó Nastassja, logró defenderse del animal con un piolet, una herramienta de montaña, con la que logró golpealo. Martin sostuvo que nunca perdió la conciencia, "ni mientras tenía la cabeza entre los dientes del oso y me mordía la cara: veía el interior de su boca, lo sentía todo, su aliento cargado; pensaba que moriría, pero no pasó. ¿A qué huele un oso? Es un olor muy fuerte. ¿Cómo un perro? Peor”.

“Fue muy rápido, duró cinco minutos. Yo caminaba, en la zona siempre voy muy atenta porque los osos abundan, pero esta vez bajaba del glaciar del volcán y era un territorio caótico, no había árboles, soplaba el viento en mi dirección, no iba atenta. Estábamos a dos metros cuando nos vimos, creo que él también se sorprendió. No podíamos huir y se produjo la confrontación”, explicó.

El ataque provocó que Martin perdiera una parte de su mandíbula, tres dientes, que se rompiera el hueso cigomático derecho y que sufriera importantes heridas en el rostro, la cabeza y la pierna.



El País

Tras librarse del animal, "por suerte llevaba el teléfono y pude pedir ayuda”. La profesional quedó con el rostro desgarrado en medio de un volcán, a la espera de que un helicóptero ruso pudiese rescatarla. “Era un dolor curiosamente soportable, hay algo en el cerebro que apaga parte del dolor cuando es demasiado intenso", indicó.

En Rusia la curaron e hicieron una traqueotomía, para días más tarde poder regresar a Francia, en donde le realizaron intervenciones maxilofaciales. Afirma que fue una curación larga y extenuante.

La antropóloga expresó que ser víctima de un ataque así “es horrible. Eres una presa para un depredador. Produce un efecto muy raro”.