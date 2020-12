El emocionante abrazo entre una hija y su padre con Covid es destacada como postal de Navidad

Agencia EFE

19.12.2020

La Agencia EFE ha elegido la fotografía de un abrazo entre una hija y su padre, octogenario, enfermo de COVID 19, en un asilo de Sao Paulo (Brasil), el pasado julio, como postal navideña para rendir homenaje a todos los afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo.



Así lo ha destacado la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, quien ha explicado que "son muchas las imágenes que nos ha dejado para el recuerdo este 2020 pero son escasas las fotografías que dicen tanto con tan poco, en un año en el que la felicidad se ha contabilizado de otra manera y en el que la salud ha sido y es el bien más preciado".



La presidenta de la primera agencia en español y cuarta del mundo desea que esta fotografía "sirva para recordar a víctimas, enfermos, familiares, personal sanitario y a todos los activos de la sociedad que han luchado y luchan a diario contra el virus".



"Nada nos impedirá un abrazo por Navidad. Con el deseo de un 2021 lleno de Salud y Prosperidad" es el texto que acompaña a la fotografía de Sebastiao Moreira, fotoperiodista de EFE, para recordar que un abrazo "es un mimo para el corazón", como lo definió la propia protagonista de la instantánea, María Claudia de Moraes, quien hacía más de cien días que no veía a su padre, Wanderley, que vive en una residencia de ancianos en la ciudad brasileña de Sao Paulo.



A través de una "cortina de abrazos", como es el caso de los protagonistas, de un cristal o de una conexión telemática, la Agencia EFE desea que este gesto se vea como un símbolo que traiga esperanza en el 2021.



La cortina de abrazos fue una iniciativa creada en el asilo "Anni Azurri Vida e Lar para Idosos" para aliviar las medidas de distanciamiento social impuestas durante la pandemia. "Fue la primera vez que fui testigo del amor y la esperanza en las coberturas fotográficas durante la pandemia del coronovirus en Brasil", relató Sebastiao Moreira, fotógrafo de la Agencia EFE en Sao Paulo desde hace 14 años.



La instantánea de Moreira fue una de las 120 seleccionadas para ser exhibida en la exposición "Seoul International Photojournalism Exhibition" y también ha sido escogida como imagen representativa para el cartel oficial de la exposición, que tiene como título "2020 of New Hope".



Con cerca de 30 años de experiencia, Moreira inició su carrera como fotógrafo en 1994 en los periódicos O Estado de Sao Paulo, Jornal da Tarde y Agência Estado, y desde 2006 trabaja en la Agencia EFE.



Ha cubierto los Mundiales de Fútbol de Alemania, Brasil y Rusia, así como la visita de diversas autoridades políticas y religiosas, entre ellas de los presidentes estadounidense George W. Bush y Barack Obama, así como los papas Benedicto XVI y Francisco.También ha participado, entre otros, en la cobertura de los juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.



La felicitación de Navidad de EFE se ha traducido al inglés, francés, portugués, catalán, euskera y gallego, y por primera vez, se ha versionado en pequeño formato para poder enviarla por "WhatsApp".