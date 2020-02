El expresidente boliviano Evo Morales viaja a Cuba por motivos médicos

24Horas.cl TVN

10.02.2020

El expresidente boliviano Evo Morales partió en la madrugada de este lunes desde Buenos Aires rumbo a Cuba, informó el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández.



"Así me han dicho, me parece que estaba con un tratamiento de algo y tenía que viajar. Habló días atrás conmigo e hizo un comentario al pasar", declaró Fernández a radio Continental, al ser consultado sobre el viaje de Morales a La Habana.



El expresidente boliviano había llegado a mediados de diciembre a Argentina, donde solicitó refugio, tras haber permanecido un mes asilado en México tras su renuncia el 10 de noviembre pasado bajo presión de las Fuerzas Armadas.



Fernández subrayó que "nada le impide a él como refugiado político viajar a Cuba".



La partida de Morales rumbo a La Habana tuvo lugar horas después de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunciara que había observado su candidatura a senador de Cochabamba por su partido Movimiento al Socialismo (MAS).



También fue observada la candidatura a la Presidencia por el MAS de Luis Arce, en ambos casos por no cumplir con algunos requisitos para ser habilitados a las elecciones del próximo 3 de mayo.

EFE