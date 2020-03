El hombre más millonario de China enviará insumos médicos a Chile

24Horas.cl Tvn

22.03.2020

¡Un mundo, una pelea! señaló el hombre más rico de China, Jack Ma, quien también es el fundador y presidente de Alibaba, luego de anunciar a través de su cuenta de Twitter que donará suministros de emergencia a 24 países de Latinoamérica, incluyendo a Chile.

Entre los insumos médicos que serán parte de su donación, se encuentran mascarillas, tests de prueba y ventiladores mecánicos para que diferentes recintos hospitalarios puedan utilizarlos e implementarlos en pacientes contagiados por coronavirus.

''Donaremos suministros de emergencia (2 millones de máscaras, 400 mil kits de prueba, 104 ventiladores) a 24 países de América Latina, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Perú'', fueron parte de las palabras de Jack Ma.

Quien luego aseveró que ''¡enviaremos a larga distancia y nos apuraremos! ¡SOMOS UNO!''.

Cabe destacar que el sujeto, quien es dueño de Alibaba, un consorcio privado del gigante asiático que se dedica al comercio electrónico, anunció hace cinco días un acto similar de esta generosidad para Estados Unidos, Japón, Corea, Italia, Irán y España.