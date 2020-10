El inesperado invitado que se robó las miradas en el debate vicepresidencial de Estados Unidos

Agencia EFE

08.10.2020

Un mosca que se posó sobre la cabeza del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se convirtió la noche del miércoles en la invitada no deseada del debate entre el republicano y la candidata demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris, y en tendencia en las redes sociales.

Apenas dos minutos y tres segundos, según contabilizó el diario The New York Times, bastaron para que la imagen de la mosca sobre el cabello blanco de Pence desatara una avalancha de comentarios y memes en Twitter.

Y’all I’m screaming at Mike Pence with that damn fly on his head during the debate, even god know Pence is full of shit. pic.twitter.com/sDgIzu1MUn — Odell (@IIOdell) October 8, 2020

Fotografías desde todos los ángulos del insecto se difundieron en la popular red social y hasta el aspirante demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, se sumó a la ola, al publicar una imagen suya con un matamoscas en la mano.

Biden’s campaign had a fly swatter ready to go as SOON as that fly landed on Pence’s head. The fly has been on our side all along. pic.twitter.com/CycQo4UK57 — Loey ✨𓆏 (@Loeybug) October 8, 2020

Home run for the Fly! Kamala crushed him and the fly did too. Punce the Dunce was horrifically boring and said nothing as usual pic.twitter.com/D6uhugHvp5 — JTBNYC59 (@JTBNYC59) October 8, 2020

El debate de este miércoles tuvo lugar en un auditorio de la Universidad de Utah y estuvo moderado por Susan Page, periodista de diario USA Today.

La discusión transcurrió en medio de medidas extraordinarias de seguridad frente a la COVID-19 debido al reciente positivo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pence y Harris permanecieron sentados a una distancia de 3,7 metros, no se dieron la mano al inicio del debate y se instalaron varias barreras de plexiglás entre ambos, y entre ellos y la moderadora, que se convirtieron en uno de los puntos más comentados en las horas previas al encuentro.