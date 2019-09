El irónico tuit de Trump sobre Greta Thunberg que causó polémica: "Parece una niña feliz"

24Horas.cl Tvn

24.09.2019

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió irónicamente a la activista climática Greta Thunberg después de que en la apertura de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, la adolescente sueca, condenara a los líderes mundiales por no detener el cambio climático.

"Parece una niña muy feliz esperando un futuro brillante y maravilloso. ¡Qué lindo de ver!", escribió irónicamente el presidente de Estados Unidos en la red social.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO