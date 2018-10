El irrisorio motivo por el cual fue detenido el "Ken humano"

24Horas.cl Tvn

13.10.2018

Rodrigo Alves ya acumula 62 cirugías en su cuerpo, motivo por el cual su figura ya luce irreconocible respecto a cómo era años atrás. Ahora, un gran problema surgió para este hombre conocido como el "Ken humano", ya que fue detenido por no parecerse en casi nada al aspecto de su foto de pasaporte.

El hecho ocurrió en las calles de Alemania, donde se encontraba grabando para un capítulo del reality local Gran Hermano.

"Me detuvieron porque accidentalmente había llevado mi viejo pasaporte vencido y no el nuevo. No fue posible para la policía verificar mi identidad porque luzco muy diferente ahora en comparación con la foto. Una persona debió traer un escaneo de mi nuevo pasaporte para que me dejen en libertad", explicó el brasileño de 35 años.

Cabe destacar que su deseo de "mantenerse eternamente joven como Peter Pan", lo ha llevado a gastar 668.218 dólares en cirugías estéticas.