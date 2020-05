El mensaje de Donald Trump a Kim Jong-Un tras su reaparición pública

Agencia Reuters

02.05.2020

Luego de semanas de intensas especulaciones sobre la salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, los medios oficiales del país dijeron que asistió a la finalización de la construcción de una planta de fertilizantes, su primera aparición pública desde el 11 de abril.

En un reporte el sábado, la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) dijo que Kim cortó el listón en una ceremonia el viernes y quienes asistieron al evento "estallaron en vítores estruendosos de '¡hurra!' para el Líder Supremo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se reunió con Kim tres veces en 2018 y 2019 en intentos infructuosos sin precedentes por persuadirlo para que renunciara a sus armas nucleares, escribió el sábado en Twitter: "A mí, por mi parte, me alegra ver que ha regresado ¡y que esté bien!".

