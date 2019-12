El momento en que un corredor le tocó el trasero a periodista: lo identificaron y vetaron de por vida de las competencias

24Horas.cl Tvn

09.12.2019

Un corredor de maratón fue sancionado de por vida luego de tocarle el trasero a una periodista mientras transmitía en vivo. El hecho se registró durante el fin de semana en la ciudad Savannah, Georgia, en Estados Unidos.

Todo ocurrió mientras la reportera Alex Bozarjian, de la señal local WSAV News 3, realizaba un despacho en directo de una competencia. De fondo se vio cómo diferentes corredores pasaban haciendo muecas a la cámara.

Pero uno de los participantes, identificado como Tommy Callaway, sobrepasó todos los límites: se acercó y tocó el trasero de la mujer. Pese a ello, la mujer continuó con su trabajo.

“Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: me violó, objetivó y me avergonzó. (…) Ninguna mujer debería tener que lidiar con esto en el trabajo o en ningún sitio”, expresó la periodista en su Twitter.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn