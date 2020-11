El niño que se salvó descubrió la tragedia: Capturan a sujeto que mató con un hacha a su esposa y a cinco hijos

24Horas.cl Tvn

28.11.2020

El pasado jueves en la ciudad sudafricana de Dabekweni, un hombre de 32 años fue detenido tras ser acusado de ser el responsable del asesinato a hachazos tanto de su esposa como de los cinco hijos de la pareja.

De acuerdo a antecedentes dados a conocer por medios locales, los crímenes ocurrieron el martes 24 de noviembre, un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

#sapsHQ #EndGBV Domestic violence does not discriminate and vary in nature and frequency. You can take action and protect yourself. If you are in an abuse relationship, have a crisis plan ready. #ActAgainstAbuse MEhttps://t.co/VH7bPj7dAs pic.twitter.com/SW1cLolbMA